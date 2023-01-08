Bloomberg: Twitter продолжил сокращение сотрудников по поручению Маска

Издание Bloomberg утверждает, что в компании Twitter продолжается массовое сокращение работников.

Американская газета Bloomberg сообщила, что несмотря на прошедшую волну сокращений в Twitter кампания по увольнению сотрудников продолжается при новом владельце мессенджера Илоне Маске. По данным Bloomberg, чаще прочих увольняют представителей фирмы, работающих в сфере модерации контента.

Примечательно, что ранее Маск инициировал расследование работы представителей Twitter на администрацию Джо Байдена, вскрыв факты о том, что сотрудники компании удаляли неугодную американским демократам информацию со своей соцсети.