Двое безбилетников, спрятавшихся в шасси, найдены мертвыми на рейсе из Чили в Колумбию

В субботу колумбийская авиакомпания Avianca сообщила, что двое безбилетных пассажиров, спрятанные в шасси самолета, следовавшего из Сантьяго-де-Чили в Боготу, были найдены мертвыми.

«По прибытии в аэропорт Эльдорадо персонал авиакомпании обнаружил тела двух человек, которые ехали не по правилам в шасси», — говорится в сообщении компании.

Рейс AV 116 приземлился в Боготе в пятницу в 18:55 по местному времени (23:55 по Гринвичу), сообщили власти аэропорта Колумбии, добавив, что «Гражданская авиация Колумбии связалась с компетентными органами Республики Чили и авиакомпанией, чтобы начать расследование».

О гражданстве и личности двух погибших не сообщается. Колумбийская пресса со ссылкой на внутренний отчет прокуратуры сообщила, что это двое молодых людей.