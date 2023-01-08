После столкновения двух поездов метро в Мехико, один погибший, 16 раненых

Один человек погиб и 16 получили ранения в результате столкновения двух поездов метро в Мехико, мегаполисе с населением около 20 миллионов человек, сообщили власти в субботу.

«Шестнадцать человек были доставлены в больницу. На данный момент сообщается об одном прискорбном летальном исходе», — сообщила в Twitter мэр мексиканской столицы Клаудия Шейнбаум.

По предварительным данным, поезда столкнулись по неустановленной причине в туннеле, соединяющем станции Potrero и La Raza на третьей линии метро, пересекающей Мехико с севера на юг.

Аварии в метро Мехико не редкость из-за отсутствия обслуживания объектов. В мае 2021 года обрушение моста при прохождении поезда привело к гибели 26 человек и сотне раненых.

Метрополитен в Мехико открыт в 1969 году, он имеет 12 линий, 195 станций на 226 км пути. В 2021 году он перевез 837 миллионов пассажиров.