МЧС России: взрыв газа произошёл в шестиэтажном доме в Хасавюрте

8 января в дагестанском городе Хасавюрт произошёл взрыв бытового газа в одном из многоэтажных домов.

Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России уведомляет, что в воскресенье около 02:35 по московскому времени в Хасавюрте произошёл взрыв газа в одной из квартир местного шестиэтажного дома, что повлекло за собой пожар в здании. Известно, что в результате инцидента обнаружены пострадавшие, однако их количество уточняется.

В МЧС России утверждают, что причины взрыва газа в Хасавюрте к текущему моменту остаются невыясненными, но обязательно будут обнародованы после их установления.