«Желтые жилеты» мобилизовали на акции протеста во Франции 4700 участников
Около 4700 человек мобилизовались в субботу, 7 января, во Франции по призыву «желтых жилетов», в том числе 2000 в Париже, чтобы осудить политику Эммануэля Макрона, сообщает МВД.
В Париже демонстрация «желтых жилетов» собрала по данным полиции около 2000 человек. Акция прошла за три дня до спорной пенсионной реформы на фоне инфляции.
Демонстрация, которая транслировалась в социальных сетях, прошла по югу Парижа под аккомпанемент антимакроновских песен, но без насилия и столкновений между демонстрантами и полицией, которые сопровождали движение «желтых жилетов».
«С пенсионной реформой инфляция будет расти, мы начинаем заново», — заявила Хасна Кенидер, помощник по административным вопросам.
«У нас больше нет государственных услуг. Я боюсь идти в больницу и не вижу себя работающей в 64 года», — продолжила она.
Французы возмущены налоговым бременем и требуют прозрачности расходов от правительства.
Опубликовано: Тарас Медведев