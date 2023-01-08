«Желтые жилеты» мобилизовали на акции протеста во Франции 4700 участников

Около 4700 человек мобилизовались в субботу, 7 января, во Франции по призыву «желтых жилетов», в том числе 2000 в Париже, чтобы осудить политику Эммануэля Макрона, сообщает МВД.

В Париже демонстрация «желтых жилетов» собрала по данным полиции около 2000 человек. Акция прошла за три дня до спорной пенсионной реформы на фоне инфляции.

Демонстрация, которая транслировалась в социальных сетях, прошла по югу Парижа под аккомпанемент антимакроновских песен, но без насилия и столкновений между демонстрантами и полицией, которые сопровождали движение «желтых жилетов».

«С пенсионной реформой инфляция будет расти, мы начинаем заново», — заявила Хасна Кенидер, помощник по административным вопросам.

«У нас больше нет государственных услуг. Я боюсь идти в больницу и не вижу себя работающей в 64 года», — продолжила она.

Французы возмущены налоговым бременем и требуют прозрачности расходов от правительства.