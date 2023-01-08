Израиль отозвал разрешения на въезд для трех палестинских чиновников

В субботу Израиль объявил об аннулировании разрешений на въезд трех высокопоставленных чиновников партии ФАТХ и близких соратников президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Махмуд аль-Алул, Аззам аль-Ахмад и Рави Фатту встретились с Каримом Юнисом, израильским арабом, освобожденным в четверг после отбытия 40-летнего тюремного заключения за убийство израильского солдата в 1983 году.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант приказал отозвать их разрешения на въезд в Израиль после визита, говорится в заявлении его офиса.

«Трое мужчин воспользовались своим статусом и сегодня утром въехали в Израиль, чтобы отправиться в дом террориста Карима Юниса», — говорится в тексте.

Это решение было принято на следующий день после объявления Израилем о принятии ряда санкций против Палестинской автономии, в частности финансовых.

Меры нацелены на устранение преимуществ некоторых должностных лиц, «которые ведут политическую и правовую войну против Израиля», заявил в пятницу офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.