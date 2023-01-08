В Дагестанском городе Хасавюрт взорвалась шестиэтажка

В одном из городов Дагестана произошел взрыв газовой системы в шестиэтажном здании.

Российское информационное агентство РИА Новости сообщает о взрыве в дагестанском городе Хасавюрт. Там взорвался жилой дом.

Причиной взрыва и дальнейшего пожара в шестиэтажке стала авария газового оборудования. По данным телеграм-канала РЕН ТВ, пострадали трое человек.

Одной из пострадавших стала трехлетняя девочка. Сейчас все жертвы аварии находятся в больнице. Данные об их состоянии уточняются.