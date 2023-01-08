Сунак призывает к радикальным действиям для преодоления кризиса системы здравоохранения

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал к «смелому и радикальному» подходу в решении проблем медиков в субботу во время экстренной встречи с экспертами и представителями отрасли.

Система общественного здравоохранения, Национальная служба здравоохранения (NHS), испытывают трудности после многих лет недофинансирования. В этом году она сталкивается с особенно трудной зимой, когда отделения неотложной помощи в больницах перегружены из-за двойной эпидемии гриппа и Covid-19.

Риши Сунак сделал здравоохранение одним из своих пяти приоритетов на предстоящий год.

«Во время пандемии нам пришлось действовать смело и радикально, чтобы пройти через это. Думаю, нам сейчас нужен такой же смелый и радикальный подход. Сегодня вместе мы можем определить, что будет иметь наибольшее значение для страны и каждой семьи в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — отметил британский премьер.

В попытке положить конец забастовкам, затрагивающим здравоохранение, а также другие сектора, правительство также пригласило профсоюзы для обсуждения ситуации в понедельник.

Медсестры, к примеру, требуют повышения заработной платы, чтобы справиться с инфляцией, превышающей 10%.

В преддверии этих дискуссий генеральный секретарь главного профсоюза отрасли, Королевского колледжа медсестер (RCN), Пэт Каллен, подсчитал, что «мяч явно на стороне премьер-министра», который должен «приложить некоторые усилия» и отыскать средства для дальнейшего повышения заработной платы в текущем году.