Между полицией и демонстрантами в Перу произошли столкновения

В ходе антиправительственных протестов демонстранты и силы безопасности вступили в ожесточенные столкновения на юге Перу.

В ходе столкновений три офицера были ранены и доставлены в столицу Лиму для лечения, сообщила полиция в субботу.

Протестующие бросали камни в офицеров и пытались штурмовать аэропорт Хулиаки, сообщила радиостанция RPP об инциденте.

Полиция применила против толпы слезоточивый газ. По данным Минздрава, более 40 человек получили ранения с тех пор, как протесты вновь вспыхнули в минувшую среду.

Протесты направлены против правительства временного президента Дины Болуарте. Демонстранты требуют отставки главы государства, роспуска парламента и освобождения находящегося в заключении экс-президента Педро Кастильо.