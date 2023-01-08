Тысячи людей вышли на демонстрацию против нового правительства Израиля

Тысячи людей вышли на улицы Тель-Авива против нового правительства в субботу вечером, сообщают местные СМИ и соцсети.

Демонстранты собрались в центре столицы Израиля, а затем прошли факельным маршем по улицам.

Протестующие размахивали израильскими флагами и несли транспаранты.

«Мы не позволим уничтожить нашу страну! Мы продолжим бороться за нашу демократию», — написал в Twitter Мерав Михаэли из Социал-демократической рабочей партии, принявшей участие в демонстрации.

На прошлой неделе было приведено к присяге новое правительство переизбранного премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Это самое правое правительство, которое когда-либо было в Израиле. Впервые в коалиции, планирующей далеко идущие реформы, представлены только правые экстремистские политики.