Тысячи людей вышли на демонстрацию против нового правительства Израиля
Тысячи людей вышли на улицы Тель-Авива против нового правительства в субботу вечером, сообщают местные СМИ и соцсети.
Демонстранты собрались в центре столицы Израиля, а затем прошли факельным маршем по улицам.
Протестующие размахивали израильскими флагами и несли транспаранты.
«Мы не позволим уничтожить нашу страну! Мы продолжим бороться за нашу демократию», — написал в Twitter Мерав Михаэли из Социал-демократической рабочей партии, принявшей участие в демонстрации.
На прошлой неделе было приведено к присяге новое правительство переизбранного премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Это самое правое правительство, которое когда-либо было в Израиле. Впервые в коалиции, планирующей далеко идущие реформы, представлены только правые экстремистские политики.
Опубликовано: Тарас Медведев