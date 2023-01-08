В полиции Ньюпорта считают, что первоклассник стрелял в учительницу не случайно

Начальник полиции города Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, заявил, что выстрел произошел не случайно, ему предшествовал ожесточенный конфликт между мальчиком и педагогом.

Мэр города, Филипп Джонс объявил в субботу, что состояние учителя стабилизировалось.

Джонс и полиция отказались комментировать, что привело к спору между первоклассником и учителем и о том, откуда у мальчика пистолет и кому он принадлежит.

«Это красный флаг для страны», — сказал мэр города: «Я думаю, что это событие вызовет общенациональную дискуссию о том, как предотвратить подобные инциденты».

Эксперты, изучающие насилие с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах, охарактеризовали инцидент в Ньюпорт-Ньюсе, когда школьник намеренно выстрелил в человека, как крайне редкое явление.

Правовая система не готова к решению в этом деле, сказал исследователь Дэвид Ридман, основатель базы данных, которая собирает сведения об инцидентах с применением огнестрельного оружия в школах США с 1970-х годов.

Из своих исследований ему известно только о трех случаях, когда шестилетние дети стреляли в одноклассников: один смертельный случай в Мичигане в 2000 году и два других в Техасе и Миссисипи в 2011 и 2021 годах, в которых одноклассники получили ранения.

Был еще один случай 2013 года в Теннесси, когда пятилетний ребенок принес в школу пистолет, из которого случайно произвел выстрел, никого не ранив.

Профессор Университета Джона Хопкинса, занимающийся исследованием насилия с применением огнестрельного оружия, Дэниел Вебстер, также считает произошедшее крайне необычным. Он заметил, что его исследования показали, что случаи попадания огнестрельного оружия в руки детей участились.

«К сожалению, шестилетние дети в США нередко получают доступ к заряженному огнестрельному оружию и ранят себя или кого-то еще», — рассказал Вебстер.

Джонс подтвердил информацию о том, что мальчик в Ньюпорт-Ньюсе взят под стражу, но не сообщил подробностей.