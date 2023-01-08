Гражданин Ирана готовил теракт с применением биологического оружия в Германии

Следователи по борьбе с терроризмом арестовали 32-летнего мужчину в Кастроп-Раукселе в северной Рурской области, который, как утверждается, готовил нападение исламистов.

Гражданин Ирана подозревается в получении токсинов цианида и рицина для совершения преступления, заявили прокурор Дюссельдорфа, полиция Реклингхаузена и полиция Мюнстера рано утром в воскресенье.

По данным Института Роберта Коха, рицин включен в список оружия массового поражения в разделе «биологическое оружие».

В ночь на воскресенье в доме 32-летнего мужчины в Кастроп-Раукселе по распоряжению судьи был произведен обыск. Участок был оцеплен на большой территории. На место прибыли полиция, пожарная команда и спасатели. Как сообщил корреспондент dpa, многочисленные экстренные службы были одеты в защитные костюмы.

«Обвиняемый подозревается в подготовке тяжкого акта насилия, опасного для государства», — заявили следователи: «Обыск направлен на поиск соответствующих токсинов и других улик».

Подозреваемый и еще один человек были взяты под стражу.

Как сообщает Ruhr Nachrichten, в пожарной части Реклингхаузена был создан пункт дезактивации. Экстренные службы в защитных костюмах занялись изъятыми вещами, доставленными в пожарную часть в синих бочках.

