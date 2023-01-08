Китай заблокировал аккаунты критиков политики Covid в социальных сетях

Правительство КНР распорядилось удалить более 1000 учетных записей в социальных сетях, которые принадлежали критикам политики в отношении Covid, некоторые из аккаунтов имели миллионы подписчиков,

Платформа социальных сетей Weibo заявила, что приостановила или заблокировала учетные записи за то, что она назвала «личными атаками» на китайских специалистов по Covid.

В декабре Китай отказался от своей строгой политики нулевого уровня Covid, что обернулось новой волной пандемии.

Интернет-критика до недавнего времени была в основном сосредоточена на строгом соблюдении правил Covid, включая блокировки, которые требовали, чтобы люди оставались дома в изоляции в течение нескольких недель.