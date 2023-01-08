Hill: Байден готовится к запуску избирательной программы к выборам 2024 года

Издание The Hill сообщает, что Джо Байден намеревается запустить собственную избирательную программу для участии в выборах президента США.

Информационное агентство The Hill уведомляет, что команда Джозефа Байдена занята подготовкой нынешнего президента США к попытке переизбрания на выборах, которые состоятся в 2024 году.

Источники Hill утверждают, что Байден планирует объявить о своём участии в следующих президентских выборах в ближайшие несколько недель, официально подтвердив данное намерение в апреле.

Также в журнале отметили, что некоторые члены американской демократической партии до сих пор сомневаются в том, что Джо Байден решит попробовать переизбраться из-за его преклонного возраста.