Арестович: Российские войска окружили Соледар

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович высказался об обстановке в Соледаре.

Алексей Арестович рассказал о том, как сейчас проходят бои с российскими войсками в районе населенного пункта Соледар.

По словам советника офиса президента Украины, Вооруженные силы Российской Федерации взяли в полукольцо украинские войска в Соледаре.

"В Соледаре тяжелая обстановка. Его полуокружили", - приводят заявления Арестовича украинские телеграм-каналы.