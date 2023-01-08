Арестович: Российские войска окружили Соледар
2023-01-08 05:07
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович высказался об обстановке в Соледаре.
Алексей Арестович рассказал о том, как сейчас проходят бои с российскими войсками в районе населенного пункта Соледар.
По словам советника офиса президента Украины, Вооруженные силы Российской Федерации взяли в полукольцо украинские войска в Соледаре.
"В Соледаре тяжелая обстановка. Его полуокружили", - приводят заявления Арестовича украинские телеграм-каналы.
Опубликовано: Николай Скира