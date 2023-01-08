Арестович сообщил об окружении украинских войск в Соледаре войсками РФ
2023-01-08 05:11
Украинские подразделения в Соледаре оказались взятыми в окружении российской армией.
Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович прокомментировал положение дел для Вооруженных сил страны в Соледаре.
Арестович рассказал о не самых приятных для украинской аудитории новостях - он заявил об окружении украинской группировки в городе. По словам Арестовича, обстановка в Соледаре тяжелая.
"В Соледаре тяжелая обстановка. Его полуокружили", - заявил Алексей Арестович.
Опубликовано: Николай Скира