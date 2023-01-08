Офис Зеленского подтвердил взятие Соледара в полукольцо войсками России

Сотрудник офиса Зеленского Алексей Арестович утверждает, что Соледар наполовину окружён российскими военными.

8 января российский журналист Марк Фейгин (признан иноагентом Министерством юстиции РФ) взял интервью у персонального советника Зеленского Алексея Арестовича, который публично подтвердил, что российские войска наполовину окружили город Соледар в Донецкой Народной республике.

При этом Арестович подчёркивает, что информация о прорыве армии России в центр города в корне не соответствует действительности, поскольку ВСУ продолжают контролировать обстановку в Соледаре.

Также Алексей Арестович выразил уверенность, что командование ВС РФ намеревается занять Соледар с целью отрезать данный населённый пункт от Артёмовска, где сконцентрирована большая группировка российских солдат.

По данным СМИ, в районе Соледара и Артёмовска боевые действия ведут представители российской частной военной кампании "Wagner Group", которая подконтрольна бизнесмену Евгению Пригожину. В последнее время Пригожин часто посещает фронт, где лично общается с подчинёнными.