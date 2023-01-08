Журналист Bild Джулиан Репке: Войска Украины в Соледаре попадут в котел, как в Мариуполе
2023-01-08 05:23
Иностранные журналисты пишут об угрозе окружения украинской группировки в Соледаре.
Подразделения Вооруженных сил Украины, которые находятся в Соледаре, находятся на грани полного окружения. Об этом рассказывает журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке.
Он заявил о том, что украинские части в Соледаре находятся на грани попадания в котел, как это ранее случилось в Мариуполе.
"Группировка ВСУ в Соледаре находится на пороге окружения. Может образоваться "котёл" по мариупольскому сценарию", - пишет журналист.
Также, по словам советника Зеленского Алексея Арестовича, Соледар уже находится в полуокружении.
Опубликовано: Николай Скира