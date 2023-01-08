Журналист Bild Джулиан Репке: Войска Украины в Соледаре попадут в котел, как в Мариуполе

Иностранные журналисты пишут об угрозе окружения украинской группировки в Соледаре.

Подразделения Вооруженных сил Украины, которые находятся в Соледаре, находятся на грани полного окружения. Об этом рассказывает журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке.

Он заявил о том, что украинские части в Соледаре находятся на грани попадания в котел, как это ранее случилось в Мариуполе.

"Группировка ВСУ в Соледаре находится на пороге окружения. Может образоваться "котёл" по мариупольскому сценарию", - пишет журналист.

Также, по словам советника Зеленского Алексея Арестовича, Соледар уже находится в полуокружении.