Журналистка Минди Робинсон обвинила Владимира Зеленского в сотрудничестве с новым спикером Палаты Представителей США Кевином Маккарти в сфере отмывания денег.

Утром 8 января американский репортёр Минди Робинсон опубликовала новый пост в мессенджере Twitter, где ответила на слова Владимира Зеленского, поздравившего Кевина Маккарти с избранием на пост спикера Палаты Представителей при Конгрессе Соединённых Штатов.

По мнению Робинсон, Маккарти является "папиком" Зеленского, помогая ему отмывать денежные средства, поставляемые Киеву западными странами в рамках пакетов помощи. Также Минди Робинсон выразила уверенность, что Владимир Зеленский получает деньги, принадлежащие американским налогоплательщикам.