Робинсон: Зеленский отмывает деньги Запада через «папика» Маккарти
2023-01-08 06:02
Журналистка Минди Робинсон обвинила Владимира Зеленского в сотрудничестве с новым спикером Палаты Представителей США Кевином Маккарти в сфере отмывания денег.
Утром 8 января американский репортёр Минди Робинсон опубликовала новый пост в мессенджере Twitter, где ответила на слова Владимира Зеленского, поздравившего Кевина Маккарти с избранием на пост спикера Палаты Представителей при Конгрессе Соединённых Штатов.
По мнению Робинсон, Маккарти является "папиком" Зеленского, помогая ему отмывать денежные средства, поставляемые Киеву западными странами в рамках пакетов помощи. Также Минди Робинсон выразила уверенность, что Владимир Зеленский получает деньги, принадлежащие американским налогоплательщикам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей