Сенатор Алексей Пушков утверждает, что украинское государство стало полностью зависимым от Соединённых Штатов.

В воскресенье представитель Совета федерации России Алексей Пушков прокомментировал недавнее заявление бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс, которая утверждает, что Украина сильно зависима от западных поставок вооружений, боеприпасов и финансовых пакетов помощи.

По мнению Пушкова, данный тезис Райс является банальностью, поскольку мировое сообщество знает об абсолютной зависимости Киева от Вашингтона невзирая на тот факт, что Украина даже не является страной-сателлитом американского государства.