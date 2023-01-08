Мексика отказалась экстрадировать в США сына наркобарона Эль Чапо.

Федеральный суд Мексики приостановил экстрадицию в США Овидио Гусмана, сына наркобарона Эль Чапо.

Федеральный суд Мексики приостановил экстрадицию в США Овидио Гусмана, сына наркобарона Эль Чапо.

Власти Мексики подчеркивают, что в этой стране также ведется судебное разбирательство в отношении одного из главарей картеля Синалоа.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард объявил в четверг, 5 января, что ордер на арест Овидио Гусмана был выдан в США в сентябре 2019 года, но возможная экстрадиция не будет немедленной. Причина в законных основаниях.

CNN со ссылкой на Televisia, что федеральный судья приказал сыну Эль Чапо оставаться в предварительном заключении 60 дней. Решение о возможной экстрадиции будет принято после допроса Гусмана.

Он находится в федеральной тюрьме строгого режима Альтиплано. CNN напоминает, что в 2015 году его отец сбежал из Альтиплано через туннель длиной в милю и в настоящее время отбывает пожизненное заключение в США.

Суд также постановил, что Гусман не будет ждать решения о депортации в одиночной камере, что лишает его связи с адвокатами и семьей.