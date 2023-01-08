Зеленский лишил гражданства 13 священников Украинской православной церкви МП

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Пресс-секретарь МИД России назвала это "сатанизмом".

По информации портала LB.ua гражданства лишились, в том числе, митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (обвиняемый СБУ в государственной измене), архиепископ Ладыжинский Сергий, епископ Новоазовский, Варсонофиушский, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (у него был обнаружен российский паспорт.

СБУ провела рейды по многочисленным епархиям подведомственной Москве Церкви. У священнослужителей якобы были обнаружены пророссийская литература, крупные суммы наличными и российские паспорта.

В декабре издание Politico сообщило о расследовании дела около 30 священников, которые якобы проповедовали пророссийские проповеди, поддерживали СВО.

Агентство Укринформ сообщает, что, согласно недавнему опросу, 74 процента Украинцы поддерживают решение президента о введении санкций в отношении иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о лишении гражданства священнослужителей в своем Telegram-канале.

"И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть", — написала она.