Недалеко от белорусско-польской границы найдено тело незаконного мигранта

Тело мужчины было найдено в субботу возле поселка Пшевлака в Подляском воеводстве, недалеко от польско-белорусской границы, пишет TVP.INFO.

В полиции сообщили, что личность погибшего пока не установлена. Скорее всего, это человек, нелегально пересекший границу.

Пшевлока - пограничный поселок, а также река на границе с Беларусью в Хайнувском повете, недалеко от Беловежской пущи. В полиции сообщили, что тело неизвестного мужчины было обнаружено днем ​​сотрудниками Пограничной службы Польши.

"На месте сотрудники полиции провели процессуально-розыскные мероприятия под контролем прокурора. На данный момент личность мужчины неизвестна", - сообщила Эльжбета Заборовска из пресс-службы Подляской полиции.

Пресс-секретарь Подляского отделения пограничной службы майор Катажина Зданович сообщила, что сначала военнослужащие, несущие службу в приграничной зоне, задержали трех иностранцев, незаконно пересекших границу с Беларусью.

Выяснилось, что задержанные были гражданами Йемена, от которых офицерам стало известно, что ранее с ними был еще один мужчина, который находился в другом месте.

Патруль пограничников с собакой помог в розыске, предпринятом в связи с этой информацией, проведенном военнослужащими и пограничной службой. Так было найдено тело мужчины.