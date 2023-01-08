Состояние учительницы, тяжело раненой шестилетним школьником, улучшается

По оценке властей, состояние учительницы из Ньюпорта, штат Вирджиния, тяжело раненной после того, как в нее выстрелил шестилетний ученик, идет на поправку.

Тридцатилетняя Эбби Цвернер получила опасные для жизни травмы после того, как в пятницу в нее выстрелили шестилетний мальчик в начальной школе Ричнек в городе Ньюпорт-Ньюс.

Мэр Филлип Джонс рассказал Би-би-си, что выздоровление Цвернер «продвигаетсят в положительном направлении».

Многочисленные пользователи социальных сетей пожелали Цвернер скорейшего выздоровления.