Состояние учительницы, тяжело раненой шестилетним школьником, улучшается
2023-01-08 07:35
По оценке властей, состояние учительницы из Ньюпорта, штат Вирджиния, тяжело раненной после того, как в нее выстрелил шестилетний ученик, идет на поправку.
Тридцатилетняя Эбби Цвернер получила опасные для жизни травмы после того, как в пятницу в нее выстрелили шестилетний мальчик в начальной школе Ричнек в городе Ньюпорт-Ньюс.
Мэр Филлип Джонс рассказал Би-би-си, что выздоровление Цвернер «продвигаетсят в положительном направлении».
Многочисленные пользователи социальных сетей пожелали Цвернер скорейшего выздоровления.
Опубликовано: Тарас Медведев