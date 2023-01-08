Зеленский назвал ложью слова Путина о прекращении огня на Рождество

В ролике, размещенном в социальных сетях в субботу, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский назвал "ложью" слова российского руководства о прекращении огня на Рождество.

"Сегодня мир еще раз убедился, насколько фальшивы все слова, исходящие из Москвы, независимо от того, на каком уровне они произносятся. Что-то говорили о якобы прекращении огня... Но реальность такова, что российские ракеты снова били по Бахмуту и ​​другим украинским позициям", - заявил украинский лидер.

Зеленский таким образом сослался на объявленное Владимиром Путиным перемирие на период Рождества, который отмечают в субботу христиане восточного обряда.

По этому поводу президент России поручил министру обороны Сергею Шойгу прекратить боевые действия на линии соприкосновения с 12:00 в пятницу (6 декабря) до 24:00 в субботу (7 декабря".