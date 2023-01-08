Во время празднования Богоявления в Барселоне два человека были убиты, а несколько получили ранения

Два человека погибли в агломерации Барселона на северо-востоке Испании, еще несколько получили ранения в ходе многочисленных потасовок на улицах этого города во время праздника Трех королей (Богоявления) 6 января.

Службы безопасности заявили, что смерть двух мужчин наступила в результате ножевого нападения, но эти два события не были связаны друг с другом.

Первый состоялся в Барселоне, а второй — в ее юго-западном пригороде, в Оспиталет-де-Льобрегат.

По данным каталонской полиции (Mossos d’Esquadra), е сотрудники уже задержали предполагаемого участника происшествия, произошедшего в Барселоне.

Тем временем медицинские службы каталонской столицы подтвердили троих раненых в результате потасовки в западной части города, в которой участвовали более 30 человек. Полиции не удалось задержать ни одного из участников.