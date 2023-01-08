В Австралии многие регионы остаются отрезанными от цивилизации из-за наводнений

Синоптики Австралии заявили в воскресенье, что рекордные наводнения на северо-западе страны оставили многие общины в изоляции и многодневный кризис с паводком продолжается.

Чрезвычайная ситуация в Кимберли — районе в штате Западная Австралия была вызвана на прошлой неделе штормом Элли, тропическим циклоном, вызвавшем проливные дожди.

Город Фицрой-Кроссинг, в котором проживает около 1300 человек, оказался в числе наиболее пострадавших. Из-за затопленных путей сообщения припасы туда доставляют по воздуху.

Чрезвычайная ситуация из-за наводнений сохраняется и на востоке Австралии в течение последних двух лет из-за многолетнего погодного явления Ла-Нинья.