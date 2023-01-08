Пушилин призвал военное руководство усилить прикрытие Донецка системами ПВО
2023-01-08 08:04
Глава ДНР обратился с призывом об усилении прикрытия ПВО столицы республики и города Ясиноватая.
Денис Пушилин, отметил, что обстрелы Донецка приобрели небывалый характер и, если многие привыкли, что находятся в опасности, то все равно остается страх за родных и близких людей.
«Для нас очень важно сейчас усилить направление Донецка и Ясиноватой дополнительными современными установками противовоздушной обороны», - сообщил Денис Пушилин.
По его словам, этот вопрос уже обсуждался на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Опубликовано: Тарас Медведев