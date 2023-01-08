Россия больше не является крупнейшим поставщиком газа в Германию

Германия становится независимой от российского газа. В 2022 году газ из России составлял лишь 22% всего импорта. Новым крупнейшим поставщиком газа для немецких клиентов стала Норвегия.

В прошлом году Норвегия заменила Россию в качестве главного поставщика газа в Германию. 33% газа, импортированного Германией в 2022 году, пришлось на эту страну, а всего 22% - на Россию, сообщает немецкое Федеральное сетевое агентство. В 2021 году Россия поставляла в ФРГ 52% газа.

В 2022 году экспорт российского газа в Европу по трубопроводам упал до постсоветского минимума. Согласно данным "Газпрома" и расчетам Reuters, основные потребители сократили импорт из-за российской СВО в Украине.

По данным надзорного органа, приостановленные в течение года поставки газа из России были частично компенсированы дополнительным импортом, то есть Нидерландами, Бельгией и Норвегией.

По данным Федерального сетевого агентства, потребление газа в Германии значительно снизилось. По сравнению со средним потреблением за последние четыре года потребление природного газа в 2022 году сократилось на 14%.

Промышленность сократила потребление на 15%, домохозяйства и компании сэкономили 12%.