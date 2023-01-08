Немецкие политики все громче требуют от Шольца поставок основных танков «Леопард» на Украину

Вице-президенты немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт и Вольфганг Кубицки проводят кампанию за поставку Киеву немецких боевых танков «Леопард».

«Мы должны сделать и поставить все, что возможно. Сюда также входят танки Leopard», — сказал Геринг-Экарт в заявлении медиагруппе «Фанке».

Согласно тому же отчету, Кубицки считает целесообразным поставлять не только БМП Marder, но и танки Leopard. Однако любая дальнейшая поддержка должна быть согласована с партнерами по НАТО, и он верит, что Германия не будет действовать в одиночку.

Германия планирует поставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder в первом квартале.

До конца марта в Украину также должен отправиться зенитно-ракетный комплекс Patriot со склада Бундесвера.