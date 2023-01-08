Нед Прайс завил, что США возобновит выдачу виз россиянам
2023-01-08 08:22
Официальный представитель МИД США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты возобновят выдачу виз гражданам России.
По его словам, визовый обмен между РФ и США является одной из задач главы дипмисии в России Линн Трейси, коорая была назначена послом в Москве в декабре прошлого года.
Соцсети активно обсуждают эту неожиданную новость и отмечают, что Госдепартамент США рискует навлечь на себя гнев МИД Украины с его беспринципными спикерами Кулебой и Мельником.
Последний, к слову, после назначения на должность замминистра, отвечает за связи с Соединенными Штатами.
Опубликовано: Тарас Медведев