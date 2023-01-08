Нед Прайс завил, что США возобновит выдачу виз россиянам

Официальный представитель МИД США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты возобновят выдачу виз гражданам России.

По его словам, визовый обмен между РФ и США является одной из задач главы дипмисии в России Линн Трейси, коорая была назначена послом в Москве в декабре прошлого года.

Соцсети активно обсуждают эту неожиданную новость и отмечают, что Госдепартамент США рискует навлечь на себя гнев МИД Украины с его беспринципными спикерами Кулебой и Мельником.

Последний, к слову, после назначения на должность замминистра, отвечает за связи с Соединенными Штатами.