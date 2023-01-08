Байден начал внегласную подготовку к кампании 2024

Президент США негласно распорядился о начале подготовки к новой президентской кампании и по информации The Hill, публично заявит об этом в ближайшие недели.

Издание сообщает, что по некоторым данным, окончательное решение о своей дальнейшей политической карьере Байден объявит в апреле.

Но источники The Hill отмечают при этом увеличение присутствия и активности помощников президента США в соцсетях.

Еще в декабре Washington Post сообщила, что специалисты команды Байдена работают над расширением цифрового присутствия на таких платформах, как TikTok и WhatsApp, где запрещена политическая реклама.

