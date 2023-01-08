Вот что произойдет, если вы на месяц откажетесь от алкоголя

Новый год для многих – время перемен. Оказывается, все чаще в списке идей на январь, да и на последующие месяцы, появляется трезвость.

Алкоголь уходит в прошлое? Отчеты подтверждают, что так же, как мы более склонны отказываться от мяса, мы также все чаще выбираем безалкогольные напитки. Еще несколько лет назад статистика показывала, что молодые люди выпивают все меньше и меньше. Однако следует подчеркнуть, что уровни потребления по-прежнему очень высоки, и повсеместная реклама алкогольных напитков уж точно не способствует их снижению.

Эффекты "трезвого января" будут зависеть от того, сколько мы выпиваем каждый день. Если мы принимаем алкоголь небольшими дозами, и выпиваем его 3-4 раза в месяц, то полное воздержание не обязательно будет связано с эффектными изменениями. Однако, если вы выпиваете несколько раз в неделю, месячный отказ от алкоголя явно скажется на вашем теле и душе.

1. Уменьшение веса

Очевидное для начала. Пиво, вино, водка, цветные крепкие напитки — пустые калории. Специалист по здоровому образу жизни из Лос-Анджелеса Шон Фаулиси объясняет, что когда мы пьем, первое, что метаболизируется в организме, — это алкоголь. Это означает, что "сжигание жира временно приостанавливается".

Еще хуже, если мы любим сладкие напитки или смешиваем алкоголь с газированными напитками – так мы потребляем еще больше ненужных калорий, а кроме того, это негативно сказывается на уровне сахара в крови. И так мы толстеем. Исследования показывают, что люди, которые напиваются хотя бы раз в месяц, чаще имеют избыточный вес. А те, кто принял вызов "сухой январь", утверждают, что уже через четыре недели заметили снижение веса.

2. Улучшение кожи

То, что мы едим и пьем, влияет на состояние нашей кожи. Что происходит с ней, когда мы употребляем алкоголь? Сначала она может быть серой, бледной и сухой. У многих людей появляется экзема, раздражение, а кожа становится все более чувствительной к внешним факторам.

Алкоголь обезвоживает организм, нагружает печень и обмен веществ. Эффект виден на лице – кожа теряет упругость, становится сухой, тусклой, более склонной к микротравмам. Морщины и борозды становятся более четкими. Кроме того, алкоголь расширяет капилляры, что вызывает одутловатость лица. Это видно даже после однократного употребления алкогольных напитков, а при регулярном употреблении у нас почти все время красное и опухшее лицо.

3. Улучшение сна

Как вы думаете, хорошо ли вы спите после употребления алкоголя? Вы пьете крепкие напитки и пиво для "хорошего сна", а после стакана (или трех) вина засыпаете через минуту? Теоретически да - на многих людей "градусы" приносят "сонный" эффект, но это не значит, что такой сон ценен.

Хотя употребление алкоголя вечером увеличивает количество желаемого медленноволнового (дельта) сна, оно также увеличивает альфа-активность мозга (которая физиологически отсутствует во время сна), что делает сон менее восстанавливающим.

Чтобы высыпаться, нам нужен баланс между фазами. Алкоголь, с другой стороны, означает, что даже если мы глубоко заснем, это продлится всего 3 часа. В дальнейшем сон укорачивается, становится более поверхностным, "разрыхленным". Вы просыпаетесь от выпивки, возникают тревога и кошмарные сновидения. К такому результату приводит употребление алкоголя.

4. Больше энергии, улучшение здоровья

Исследования ученых из Университета Колледжа Лондона показали, что у людей, которые не употребляли алкоголь в течение месяца, снижалось артериальное давление, частота сердечных сокращений и уровень глюкозы. Частое употребление алкоголя также негативно влияет на иммунитет, затрудняет пищеварение, угнетает выработку пищеварительных ферментов, нарушает баланс микробиоты кишечника. Все это делает нас вялыми, возникает вздутие живота и несварение желудка.

Четыре недели без алкоголя помогут организму восстановиться, а это положительно скажется на жизненной энергии, ведь здоровое тело, которому не приходится сосредотачиваться на постоянном переваривании напитков, может посвятить себя другим занятиям. Дополнительные преимущества? Снижение риска диабета 2 типа, а также снижение уровня холестерина. Люди, выбравшие "сухой январь", сообщают, что легче встают с постели, больше отдыхают, также отмечают повышение мотивации и внимательности.

5. Здоровое тело, здоровый дух

Вино для расслабления? Пиво после тяжелого рабочего дня? Выпить с друзьями, чтобы снять стресс? Мы часто ошибочно думаем, что алкоголь помогает справиться с эмоциями и расслабиться. Исследования подтверждают обратное. Стимуляторы одурманивают, дают лишь кажущуюся передышку, на самом деле они усиливают напряжение, тревогу, иногда также панические атаки или агрессию.

На самом деле длительное употребление алкоголя приводит к депрессии и тревожным расстройствам, биполярному расстройству, шизофрении, нарушениям сна и другим психическим расстройствам. И наоборот, эти заболевания могут повышать риск алкоголизма, например, когда мы употребляем алкоголь как метод "успокоения и самолечения". Стоит поискать более здоровые методы регулирования эмоций.

6. Месяц без алкоголя — это начало

Еще один плюс месяца без алкоголя – это открытие, что нам не нужны "градусы" и мы чувствуем себя намного лучше без них. В результате мы можем решить полностью воздержаться и не пить до конца года.

Видимое улучшение физической формы, самочувствия и общего состояния здоровья являются лучшими мотиваторами, чтобы продолжать не пить и изменить свой образ жизни. Кстати, стоит помнить, что снижение потребления алкоголя уже дает организму передышку, поэтому чем меньше алкоголя мы выпьем, тем лучше.