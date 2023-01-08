В Иране запланированы акции протеста в годовщину падения самолета
2023-01-08 09:40
В третью годовщину падения украинского пассажирского самолета, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) иранская оппозиция призвала к новым общенациональным демонстрациям протеста.
Сообщается, что в Тегеране протесты пройдут в нескольких местах столицы, а также в университетах и на станциях метро.
Известный канадский активист Хамед Эсмаилион, потерявший семью в результате авиакатастрофы, также призвал к международным митингам и памятным мероприятиям.
Украинский Боинг был по ошибке сбит иранскими ПВО вскоре после взлета из Тегерана 8 января 2020 года. Все 176 пассажиров погибли.
Опубликовано: Тарас Медведев