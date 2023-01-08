Американские страховщики назвали 50 самых опасных для туризма направлений в мире

Страховой портал США определил риск для отдыхающих в 50 самых посещаемых странах мира.

Опасности, которые угрожают путешественникам в отдельных странах, носят совершенно разный характер.

Базирующийся в Сан-Франциско страховой портал Swiftest изучил данные за прошлый год по 50 наиболее посещаемым регионам мира и использовал семь факторов, чтобы составить список самых опасных направлений.

В дополнение к уровню убийств и смертей в результате дорожно-транспортных происшествий, этот так называемый индекс безопасности дорожного движения также учитывает смертность от отравлений, плохой гигиены, инфекционных заболеваний и более низкую продолжительность жизни из-за несчастных случаев и стихийных бедствий.

Южная Африка возглавляет отрицательный список, за ней следуют Индия, Доминиканская Республика, Мексика, Бразилия, Камбоджа, Филиппины, Саудовская Аравия, Вьетнам и Индонезия.

Но отдельные регионы часто имеют такой высокий потенциал риска по совершенно разным причинам, отмечается в анализе. Поэтому отдыхающие и путешественники должны всегда оценивать для себя, в какой степени индивидуальные факторы риска также могут повлиять на их поездку.