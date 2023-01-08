Большинство немцев выступают против поставок БМП Киеву, свидетельствует опрос INSA

Согласно опросу, проведенному институтом исследования общественного мнения INSA для газеты Bild am Sonntag, 49 процентов опрошенных граждан считают неправильным запланированную правительством Германии поставку БМП Мардер в Украину.

40 процентов поддерживают решение, 11 процентов не определились или не предоставляют никакой информации.

На вопрос, должна ли Германия также поставлять боевые танки Украине, 50 процентов респондентов ответили отрицательно, а 38 процентов высказались за.

В пятницу институт от имени газеты опросил 1001 гражданина Германии.