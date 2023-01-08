Большинство немцев выступают против поставок БМП Киеву, свидетельствует опрос INSA

APS
2023-01-08 09:51

Согласно опросу, проведенному институтом исследования общественного мнения INSA для газеты Bild am Sonntag, 49 процентов опрошенных граждан считают неправильным запланированную правительством Германии поставку БМП Мардер в Украину.

40 процентов поддерживают решение, 11 процентов не определились или не предоставляют никакой информации. 

На вопрос, должна ли Германия также поставлять боевые танки Украине, 50 процентов респондентов ответили отрицательно, а 38 процентов высказались за. 

В пятницу институт от имени газеты опросил 1001 гражданина Германии.

Опубликовано: Тарас Медведев







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