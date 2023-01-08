Захарова назвала «сатанизмом» решение Зеленского лишить гражданства Украины священников УПЦ МП

Действия украинского лидера вызвали ответную реакцию Кремля. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала это решение "сатанизмом".

Указом №898/2022 от 28 декабря 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский приостановил действие гражданства 13 священнослужителей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

По данным агентства "Укринформ", указ официально не опубликован, поскольку содержит персональные данные. Среди духовенства есть Митрополит Ионафан из Тульчинской епархии, которого СБУ обвинила в государственной измене .

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала решение Владимира Зеленского сатанизмом, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

"Владимир Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников канонической Украинской Православной Церкви. И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть", - написала она в своем Telegram-канале.