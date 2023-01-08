В Израиле проходят массовые протесты против нового правительства Нетаньяху

Около 10 тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива в субботу вечером в знак протеста против нового правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По сообщению Associated Press, демонстранты собрались через несколько дней после того, как было приведено к присяге самое правое и религиозно-консервативное правительство за всю 74-летнюю историю страны.

"Правительство поселенцев против меня", — гласил один из баннеров.

Некоторые протестующие несли радужные флаги.

Демонстрацию возглавляли левые и арабские депутаты Кнессета - израильского парламента. Они утверждают, что планы нового правительства будут препятствовать функционированию судебной системы.

Министр юстиции Ярив Левин объявил об изменениях, направленных на ослабление Верховного суда, напоминает Associated Press.

Протестующие также считают, что политика нового правительства Нетаньяху пошатнет демократические институты, предоставив абсолютную власть новой правящей коалиции. Демонстранты также призывают к миру и сосуществованию между евреями и арабами, проживающими в Израиле.