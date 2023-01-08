В Мирафлоресе прошла встреча президентов Колумбии и Венесуэлы

Президент Колумбии Густаво Петро встретился со своим коллегой Николасом Мадуро в Венесуэле в субботу, 7 января.

Встреча стала продолжением политики открытия границ между странами и восстановления дипломатических отношений.

Встреча двух левых лидеров длилась около трех часов в президентском дворце в Мирафлоресе, где Мадуро принял Петро без воинских почестей.

Как отмечают журналисты AFP, первый левый президент Колумбии покинул дворец после 17:00 по местному времени, не сделав никаких заявлений, но принял участие в фотосессии.

У нас была важная и очень плодотворная встреча», — написал Николас Мадуро в своем аккаунте в Твиттере после встречи, — «У нас есть четкий план совместной работы, которая будет и впредь приносить положительные результаты для наших стран в различных областях, да здравствует союз между Колумбией и Венесуэлой».

Новая встреча двух лидеров состоялась через неделю после полного открытия всех пограничных переходов.