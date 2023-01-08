Байден впервые за два года едет на границу с Мексикой

Джо Байден начинает свой первый официальный визит в Мексику в это воскресенье, 8 января, с повесткой по вопросу о рекордной миграции и наркотрафике в США фентанила, синтетического наркотика, производимого мексиканскими картелями.

Президент США начнет свой визит в Мексику с посещения пограничного города Эль-Пасо на юге Техаса, чтобы заставить замолчать своих противников в том, что он не побывал в приграничье за два года полномочий.

В понедельник Байден отправится в Мехико, чтобы встретиться со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, с которым во вторник он примет участие в трехстороннем саммите с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Мексика крайне актуальна для решения этих двух острых проблем, ставших политическими уязвимыми местами для Байдена», — считает Майкл Шифтер, президент института «Межамериканский диалог».

В 2022 году было проведено около 2,3 миллиона арестов и случаев депортации иммигрантов без документов из США. Теперь Байден должен проявить твердость по вопросу о миграции, если он решит баллотироваться на второй срок.

Прежде чем отправиться в Эль-Пасо, он уже объявил о программе, которая позволит ежемесячно легально въезжать в Соединенные Штаты до 30 000 человек с Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.