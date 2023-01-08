В Бенине в парламентских выборах участвует оппозиция

В Бенине проходят первые демократические выборы с момента прихода в 2019 году нового президента Патриса Тэлона.

Оппозиция не смогла принять участие в последних выборах в законодательные органы в 2019 году из-за ужесточения правил голосования.

Прошлые выборы были отмечены волной насилия с полным отключением Интернет.

На этот раз к участию допустили семь политических партий, в том числе три оппозиционные. Но большинство главных противников президента Тэлона либо в тюрьме, либо в изгнании.

Согласно новому Избирательному кодексу, около 6,6 миллиона избирателей приглашены на 8000 избирательных участков для выдвижения 109 депутатов, в том числе не менее 24 женщин.

Партии, набравшие более 10% голосов, распределят 109 мест по пропорциональной системе. Результаты ожидаются в течение следующей недели.