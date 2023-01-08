В Альпах разбилась 31-летняя альпинистка

Как сообщили экстренные службы в воскресенье, 8 декабря, 31-летняя альпинистка погибла, упав с высоты нескольких сотен метров в массиве Белледонн в Альпах.

Альпинистка находилась в сопровождении группы из десяти человек, когда поскользнулась в субботу днем на крутом склоне в 400 метров, сообщил спасатель из CRS Alpes de Grenoble.

Падение произошло с хребта на западном склоне Большого Колона, достигающего высшей точки на высоте 2400 метров.

Спасатели прибыли на место на вертолете и констатировали смерть. Группа была спущена вертолетом в безопасное место.