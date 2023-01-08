В Германии группировки разбирались с помощью самурайского меча
2023-01-08 12:27
19-летний парень угрожал посетителю ресторана быстрого питания в Битбурге самурайским мечом, сообщила полиция немецкого города в воскресенье, 8 января.
Инцидент произошел поздно вечером в субботу, а нападваший был задержан, сообщил источник, был выдан ордер на его арест.
Согласно информации, причиной угрозы стала ссора, возникшая между двумя группировками.
Предполагаемый преступник вскоре после этого вместе с тремя другими людьми скрылся на машине в центр города. После долгих поисков полиции наконец удалось остановить авто.
В ходе проверки правоохранители обнаружили самурайский меч, электрошокер и небольшое количество наркотиков. Водитель находился под действием амфетаминов.
Опубликовано: Тарас Медведев