В Германии группировки разбирались с помощью самурайского меча

19-летний парень угрожал посетителю ресторана быстрого питания в Битбурге самурайским мечом, сообщила полиция немецкого города в воскресенье, 8 января.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, а нападваший был задержан, сообщил источник, был выдан ордер на его арест.

Согласно информации, причиной угрозы стала ссора, возникшая между двумя группировками.

Предполагаемый преступник вскоре после этого вместе с тремя другими людьми скрылся на машине в центр города. После долгих поисков полиции наконец удалось остановить авто.

В ходе проверки правоохранители обнаружили самурайский меч, электрошокер и небольшое количество наркотиков. Водитель находился под действием амфетаминов.