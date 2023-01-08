США осуждают казни, проходящие в Иране

Правительство США решительно осудило казнь двух протестующих в Иране в субботу, 7 января.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс обвинил Иран в проведении «фиктивных судебных процессов» над Мохаммедом-Мехди К. и Седжедом-Мохаммедом Х., которые были повешены в субботу.

«Эти казни — неотъемлемая часть усилий режима по подавлению протестов», — написал Прайс в Twitter.

Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими партнерами, чтобы привлечь Иран к ответственности за жестокие репрессии.

В субботу иранские судебные органы объявили, что двое мужчин были повешены рано утром. Их обвиняют в гибели ополченца Басидж во время протестов против системы в ноябре.