Единоросс Гурулев считает, что пора готовить резерв против Польши

Депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев призвал правительство России подготовить резерв, который можно было бы задействовать в случае вмешательства Польши в украинский конфликт.

«Нам надо мобилизационные резервы на случай вмешательства Польши. Сегодня они не нужны для решения задач в рамках СВО, а что будет дальше?», — задал вопрос российский генерал.

По словам Гурулева такая группировка играла бы роль сдерживающего фактора для НАТО, который значительно усилил свои позиции у восточных границ, прежде всего в Польше.

Отметим, что в Беларуси создана мобильная группировка сил Союзного государства, которая недавно получила технические средства и завершила слаживание на полигоне под Барановичами. По некоторым оценкам ее численность может составлять до 30 тысяч человек. Совбез Беларуси недавно призвал дополнительно укрепить это формирование.