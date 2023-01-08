Дочь тайского короля продолжает находиться без сознания через несколько недель после обморока

Тайская принцесса Баджракитиябха все еще не пришла в себя, спустя три недели с момента, как она потеряла сознание из-за проблем с сердцем.

Согласно заявлению, опубликованному дворцом поздно вечером в субботу, 44-летняя наследница престола потеряла сознание 15 декабря из-за тяжелой сердечной аритмии, возникшей в результате воспаления, вызванного микоплазменной инфекцией.

«Общее состояние принцессы таково, что она остается без сознания», — сообщили во дворце.

Сообщается, что принцесса находится на искусственной системе поддержке сердца и почек.

Инцидент произошел во время того, как Баджаракитьябха готовила собак к соревнованиям в северо-восточной провинции Накхонратчасима, откуда ее эвакуировали на вертолете в королевскую резиденцию.