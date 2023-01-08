Британский благотворительный фонд Swindon собирает рождественские свечи для Украины

Суиндонское партнерство по гуманитарной помощи (SHAP) отмечает, что свечи очень нужны, поскольку у некоторых людей на Украине электричество есть только на несколько часов в день.

Организация принимает в качестве пожертвования неиспользованные рождественские свечи, о чем она недавно объявила в соцсетях.

«Реакция была ошеломляющей», — сказал председатель SHAP Майк Боуден.

Боуден рассказал, что идея родилась, когда он задумался, как связать события на Украине с периодом Рождества в Великобритании.

Он попросил людей, которые использовали свечи в праздничный период, пожертвовать их на благое дело, а не выбрасывать.

Председатель организации отметил, что в Суиндоне в 2022 году удалось собрать и доставить 750 тонн гуманитарной помощи на Украину.