Иранец готовил теракт в Германии с использованием биологического оружия
32-летний иранец был арестован в Германии по подозрению в подготовке теракта, мотивированного исламистами.
Мужчина планировал использовать цианид и рицин для совершения «серьезного акта насилия», — говорится в заявлении полиции Северного Рейна-Вестфалии.
Полиция провела обыск в резиденции подозреваемого в Кастроп-Рауксель в Рурской области, где обнаружили «токсичные вещества».
Рицин считается высокотоксичным биологическим оружием.
Немецкое агентство dpa сообщило о многочисленных спасателях в защитных костюмах, прибывших на место происшествия.
Расследование продолжается, и изначально было неясно, как далеко продвинулись планы нападения.
Обвинение в «серьезном акте насилия, угрожающем государству» наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до десяти лет.
Опубликовано: Тарас Медведев