Иранец готовил теракт в Германии с использованием биологического оружия

32-летний иранец был арестован в Германии по подозрению в подготовке теракта, мотивированного исламистами.

Мужчина планировал использовать цианид и рицин для совершения «серьезного акта насилия», — говорится в заявлении полиции Северного Рейна-Вестфалии.

Полиция провела обыск в резиденции подозреваемого в Кастроп-Рауксель в Рурской области, где обнаружили «токсичные вещества».

Рицин считается высокотоксичным биологическим оружием.

Немецкое агентство dpa сообщило о многочисленных спасателях в защитных костюмах, прибывших на место происшествия.

Расследование продолжается, и изначально было неясно, как далеко продвинулись планы нападения.

Обвинение в «серьезном акте насилия, угрожающем государству» наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до десяти лет.