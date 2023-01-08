Yonhap: Южная Корея собирается купить израильскую систему обнаружения беспилотников
2023-01-08 13:50
Агентство Yonhap сообщает, что власти Южной Коре хотят купить израильскую систему Sky Spotter, способную обнаруживать беспилотники.
В стране принимают меры для укрепления системы воздушно-космической обороны. Такая система поможет обнаруживать небольшие БПЛА Северной Кореи.
Ожидается, что в ближайшее время Южная Корея может сделать запрос на приобретение системы Sky Spotter.
Комплекс предназначен для выявления и отслеживания воздушных объектов, в том числе воздушных шаров и змеев, с помощью которых осуществляются террористические атаки.
Опубликовано: Светлана Репина