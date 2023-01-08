Кадыров: западная помощь Украине – это схема по отмыванию денег

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что помощь Запада Украине представляет собой рабочую схему по отмыванию денег.

Он отметил, что чиновник западных стран и Украины разворуют эти деньги, и до военных дойдет максимум 15% помощи.

По словам Кадырова, НАТО сейчас поставляет не только оружие, но и бойцов под маской наемников.

При этом он подчеркнул, что все это не поможет изменить ситуацию, а украинцам должно быть обидно погибать за право Запада проводить радужные парады.